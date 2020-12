Wie sieht die (vorläufige) Corona-Impf-Strategie in Belgien aus?

Phase 1b

- Eine höhere Zahl an Impfstoffen steht zur Verfügung, wobei die Impfdosen weniger aufwändig aufbewahrt werden müssen;

- Zielgruppe: Personen über 65 Jahre, Risikopatienten zwischen 45 und 65 Jahren (wer darunter fällt, ist noch zu präzisieren), Personen mit essentiellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionen (wer darunter fällt, ist noch zu präzisieren);

- Geimpft wird in rund 140 landesweiten Triage- und Impfzentren in oder an Kliniken, in denen Corona-Patienten behandelt werden. Hier übernehmen die lokalen Behörden die Koordination, in großen Impfzentren;

- Die Impfstoffe werden im Zentrallager der belgischen Lebensmittelagentur, an spezifischen und dazu eingerichteten logistischen Lagern aufbewahrt, z.B. in lokalen Depots oder in Krankenhäusern.