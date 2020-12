Charles Michel: "Wir haben unsere Werte. Die Briten müssen sich jetzt entscheiden, welche Zukunft sie wollen"

Ob es zu einem Austrittsabkommen zwischen der EU und den Briten kommt oder ob es ein „harter“ Brexit wird, ist immer noch nicht geklärt. Am Donnerstag und Freitag in der kommenden Woche kommen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Gipfel zu diesem Thema zusammen. Bei einer Pressekonferenz sagte EU-Ratspräsident Charles Michel, dass die Union ein Abkommen erzielen wolle, aber nicht um jeden Preis:

„Wir sind darauf vorbereitet, jedes nur mögliche Resultat angehen zu können. Wir wollen auf jeden Fall ein Abkommen, doch nicht um jeden Preis. Das ist nichts neues. Das Wichtigste ist für die EU, dass es zu einem wirtschaftlich ausgeglichenen Spielfeld kommt. Und dies wird das einzige sein, das dafür sorgen wird, dass das Brexit-Abkommen, das am Ende der Verhandlungen auf den Tisch kommt, für alle EU-Mitgliedsländer akzeptabel ist.“