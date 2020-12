Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember sorgt für deutlich mehr Züge und Verbindungen

Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB weitet ihr Zugangebot ab dem neuen Fahrplan, der ab dem 13. Dezember gilt, gehörig aus. Neue IC-Verbindungen wurden ebenso geschaffen, wie zusätzliche Züge auf bestehenden Verbindungen oder zusätzliche Zughalte in bestehenden oder neuen Bahnhöfen oder -stationen. Zudem werden mehr Züge an den Tagesrandlagen am späten Abend und am frühen Morgen eingesetzt.