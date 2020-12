Drohender Brexit: Hochdruck in Calais und Dünkirchen sorgt für LKW-Rückstau bis Veurne

Lastwagen auf dem Weg nach Calais und Dünkirchen werden bereits ab Lille in Frankreich und ab Adinkerke und Veurne in Westflandern angehalten und dort jeweils zu Stell- und Parkplätzen geleitet, bis wieder Kapazitäten auf den Fähren und den Tunnelzügen freiwerden. Auch PKW-Fahrer sollten sich inzwischen auf Wartezeiten vorbereiten, so das flämische Verkehrsinstitut und die VRT-Verkehrsredaktion.

Enorme Frachtmengen

Grund für diese Situation ist die Tatsache, dass die Wirtschaft vor dem Brexit mit seinen neuen Zoll-Bedingungen in Großbritannien ab dem 1. Januar 2021 so viele Waren und Güter wie möglich auf die britischen Inseln schaffen wollen. Aber, es sind auch aufgrund der Corona-Verordnungen weniger Fähren unterwegs, die die Lastwagen über den Ärmelkanal bringen.

Nach Angaben des Fachverbandes Transport und Logistik Flandern (TLV) hat sich das Warenvolumen auf dem Weg auf die britischen Inseln seit rund zwei Wochen im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum quasi verdoppelt. Allerdings ist von solchen Problemen bisher nur der nordfranzösische Raum betroffen. In Zeebrügge ist die Lage weiterhin eher entspannt und normal.

Die Brexit-Angst hat auch eine weitere negative Folge. Die Zahl der Transmigranten, die von Schleusern an Bord von Lastwagen nach Großbritannien gebracht werden, ist ebenfalls größer geworden. Dies stellt die belgische Polizei fest. In der Grenzregion zwischen Nordfrankreich und Westflandern wurden vermehrt Migranten aufgegriffen und Menschenschmuggler festgenommen (Foto unten).

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)