200-km/h-Verfolgungsjagd der Polizei endet mit Unfall und Totalschaden

Ein Fahrer, der sich einer Alkohlkontrolle durch die Polizei entziehen wollte, verunglückte am Freitagabend nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der die Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreichten, in einer scharfen Kurve in Wilrijk (Stadt Antwerpen). Wie durch ein Wunder überstand der 24-jährige Fahrer den Unfall mit nur leichten Verletzungen.