Der erste Samstag nach Wiedereröffnung der Geschäfte verläuft weitgehend ruhig

In Antwerpen, an der Meir (Video), war es am frühen Nachmittag etwas überfüllt, "aber es ist sicher nicht problematisch", sagte Reporterin Caroline Van den Berghe in "Het Journaal". "Anders als die Nieuwstraat in Brüssel ist die Meir eine sehr breite Straße, so dass hier viele Menschen ungestört einander passieren können", stellte unsere Journalistin klar.

Wie in anderen Städten werden auch in und um die Meir Polizei und Stewards eingesetzt, um die Einkaufswillige zu kontrollieren. Sie überprüfen unter anderem, ob alle eine Mundmaske tragen.

Aber - genau wie in Brüssel - kann die Polizei auch mehrere Eingänge zur Meir vorübergehend absperren, wenn es tagsüber zu voll werden sollte. "Bisher war es hier sehr diszipliniert, und die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, sind auch sehr zufrieden mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Corona im Griff zu bekommen", schließt Caroline Van den Berghe aus Antwerpen.