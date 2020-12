Friseure protestieren gegen die anhaltende Zwangsschließung: Finanziell ein Desaster

Die Frisöre möchten ihre Frisiersalons am 14. Dezember wieder eröffnen. Marcella, eine Friseurin aus Bree (Limburg): "Dies ist ein spielerischer Protest, aber auf sichere Art und Weise fordern wir einen klaren Regierungsplan, damit wir wissen, woran wir sind. Wir werden jemandem aus unserer Blase die Haare schneiden, um unsere Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Wir fordern auch die Kunden auf, Geduld zu haben und nicht zum Waschen und Schneiden über die Grenze zu fahren. Dort, also in den Niederlanden, sind die Friseursalons wohl geöffnet".

Viele Friseure sagen, dass sie auch massiv von den Kunden unter Druck gesetzt werden. Fast 80% der Friseure und Barbiere sind schon gebeten worden, jemanden hinter verschlossenen Türen zu frisieren. Sie hören auch, dass viele Kunden die Grenze überqueren, um sich dort die Haare machen zu lassen.

Die belgischen Regierungen werden die Wiedereröffnung von Friseursalons erst am 15. Januar im Konzertierungsausschuss besprechen. Die Wiedereröffnung könnte aber noch bis zum 1. Februar verschoben werden. Der Friseurverband befürchtet, dass die Schließungen für viele Salons die Pleite bedeuten könnten.