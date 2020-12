Sind die Belgier wirklich "Partymuffel"? Amerikanischer Comedian findet das

Die belgischen Corona-Maßnahmen wurden diese Woche in der beliebten amerikanischen Fernsehsendung "The Daily Show" satirisch unter die Lupe genommen. Die Amerikaner konnten über das einsame Weihnachtsfest der Belgier lachen, und auch über die illegale schwule Sexparty in Brüssel, bei der ein ungarischer Europaabgeordneter der regierenden Fidesz-Partei mitmachte, der für seine reaktionären Familienwerte berühmt ist.