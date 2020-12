"Wenn staatliche Beihilfen eingestellt werden, könnten 50.000 Unternehmen in Konkurs gehen"

Laut Graydon werden achtzig Milliarden Euro benötigt, um diese Unternehmen zu retten. Wird die Regierung dafür bezahlen müssen? Van den Broeles Antwort ist ein klares Nein. Im Gegenteil, denn die staatliche Unterstützung kann als Doping und als Wettbewerbsverzerrung angesehen werden.

Van den Broele glaubt, dass die Regierung ein fiskalisches Klima schaffen sollte, mit dem private Sparguthaben aktiviert werden. Auch müssen Unternehmer so motiviert werden ihr privates Geld in ihre Unternehmen zu stecken. Darüberhinaus müssen die Unternehmen ihre Reserven in die Wirtschaft investieren. Laut Graydon gibt es 1.100 Milliarden Euro Reserve bei sechzig Prozent der gewinnbringenden Unternehmen.