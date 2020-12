Wir versuchen es noch einmal: Am 8. Dezember 200 Millionen Euro bei EuroMillions zu gewinnen

450.000 Menschen in Belgien nehmen normalerweise an einer Routine-Ziehung teil, aber bei besonderen Anlässen, etwa wenn es einen Rekord-Jackpot gibt, kann diese Zahl auf 600.000 Spieler steigen. Wenn die Ziehung an einem Freitag, den Dreizehnten stattfindet, kann die Zahl der Teilnehmer in Belgien leicht 800.000 erreichen.

Die Teilnahme ist beliebt, und obwohl niemand den Jackpot am Freitagabend gewonnen hat, gingen auf Rang Zwei sechs Gewinner mit über 1.385.000 Euro Gewinn nach Hause. Der Jackpot hat nun seine Obergrenze von 200 Millionen Euro erreicht. Das bedeutet, dass zusätzliches Geld, das bei der nächsten Ziehung hinzugekommen wäre, zu den Gewinnen der Spieler auf den anderen Rängen verteilt wird!