Antwerpener Polizei hat 9 Lockdownpartys mit insgesamt 64 Personen beendet

Der Polizeisprecher stellt weiter fest, dass die meisten Teilnehmer sehr wohl wussten, dass sie gegen die Corona-Regeln verstießen. Dies wurde durch die Tatsache illustriert, dass sie oft flohen, wenn die Polizei eintraf. "Einzelpersonen versteckten sich, oft auf dem Dach, in der Hoffnung, dass die Polizei dort nicht nachsehen würde. Aber das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Die haben nach ihnen gesucht, bis alle identifiziert waren".

Die Polizei erstellte bei jeder der neun verbotenen Partys einen offiziellen Bericht. Eine Reihe von Personen wurde administrativ verhaftet, weil sie Widerstand leisteten. Jemand wurde auch verhaftet, weil er zuvor schon bei mehreren Lockdownpartys entdeckt worden war. Den Verhafteten drohen eine Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Monaten und eine Geldstrafe von 200 bis 4.000 Euro.

Eine Recherche, die die VRT in verschiedenen größeren Polizeibezirken durchgeführt hat, ergab, dass es in der vergangenen Nacht relativ wenige Verstöße gegen die geltenden Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Pandemie in anderen Ortschaften gab.