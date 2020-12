Covid-19-Impfstoff: Militärische Luftbrücke zwischen Belgien und dem Vereinigten Königreich

Dutzende Millionen Dosen eines in Belgien hergestellten Covid-Impfstoffs sollen mit Militärflugzeugen nach Großbritannien geflogen werden. Laut der britischen Zeitung "The Guardian" ist der Einsatz des britischen Militärs notwendig, um Versorgungsengpässe wegen Verzögerungen in den Ärmelkanalhäfen zu vermeiden, die zum Jahreswechsel durch den Brexit erwartet werden.