Führende Vertreter der belgischen Regierung gegen Weihnachtslockerung der Corona-Maßnahmen

In einem Interview mit dem französischsprachigen Privatfernsehen RTL sagte der Gesundheitsminister, die Corona-Zahlen (Neuinfektionen, Krankenhausaufenthalte, Todesfälle) seien immer noch "sehr hoch". Ursprünglich sollten diese Daten erst Anfang Januar ausgewertet werden, aber Gesundheitsminister Vandenbroucke sieht keinen Grund, dies nicht schon am 18. Dezember zu tun, wenn die Ministerpräsidenten der Regionen und Gemeinschaften (wie in Belgien die Bundesländer heißen) dazu bereit sind. "Die einzige Gefahr besteht darin, dass wir dann aber nur von einer Stagnation und nicht von einem Rückgang sprechen", sagte Vandenbroucke.

In einem Interview mit dem flämischen Privatfernsehen bemerkte Premierminister De Croo: "Es ist noch zu früh für eine Lockerung. Ich hoffe, dass wir aus den Fehlern während der ersten Welle etwas gelernt haben. Das Letzte, was wir jetzt tun sollten, ist, den Menschen falsche Hoffnungen zu machen", so Premier De Croo.