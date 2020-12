Langsam sinkende Zahlen beunruhigen: "Bei diesem Tempo erst Ende Januar eine Lockerung“

Laut Medizinprofessor Dirk Devroey (VUB) verläuft der Rückgang der Zahl der Neuinfektionen langsamer, als man das erwarten könnte. Erst Mitte Januar wird so das gesteckte Ziel erreicht . Ein von der Regierung verwendeter Schwellenwert ist ein Maximum von 800 Infektionen pro Tag während zwei Wochen. Und dann müssen die strengen Corona-Richtlinien noch drei Wochen lang weiter gelten, kündigte Belgiens Gesundheitsminister Vandenbroucke letzte Woche an. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen muss ebenfalls unter 75 pro Tag bleiben, und beide Zahlen müssen sich im Abwärtstrend befinden.

"Ein Rückgang um 13 Prozent pro Woche bedeutet, dass wir noch 7 Wochen brauchen werden, um diese 800 zu erreichen", sagt Devroey. Das bedeutet also, dass wir frühestens Ende Januar an diesem Punkt landen werden. "Wenn wir also für weitere drei Wochen unter 800 fallen müssen, wird es sehr lange dauern, bis wir von Lockerungen sprechen können.“