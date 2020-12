Verkehrsmautpläne: Ministerin Lydia Peeters droht Brüssel mit rechtlichen Schritten

Der Plan der Brüsseler Regierung, ab 2022 eine intelligente Kilometermaut für Autofahrer in der Hauptstadtregion Brüssel einzuführen, hat bei mehreren Parteien für Empörung gesorgt, unter anderem bei den flämischen Nationalisten N-VA, die in der flämischen Regierung, in der Peeters Ministerin ist, den Ministerpräsidenten stellen. Aber ihre Partei, die flämischen Liberalen Open VLD, stellt mit Minister Sven Gatz in der Brüsseler Regierung einen Befürworter der Mautpläne.