Antwerpener Staatsanwalt: „Nächste Woche wird Teilnehmern Lockdown-Partys Prozess gemacht“

Insgesamt werden 122 Personen vor Gericht erscheinen. Sie wurden bei 17 Lockdown-Partys gefasst.

"Die Strafen, die in diesen Fällen verhängt werden können, reichen von Gefängnisstrafen zwischen 8 Tagen und 3 Monaten bis zu Geldstrafen zwischen 200 und 4.000 Euro. Hinzu kommen die Gerichtskosten. Die Teilnahme an einer Lockdown-Party oder die Organisation einer solchen hat also schwerwiegende Folgen", so Kristof Aerts weiter.

Zu Beginn des zweiten Lockdowns machten die Antwerpener Justizbehörden deutlich, dass ausdrücklich verbotene Lockdown-Partys härter bestraft würden, als dies bisher der Fall war. Die Justizbehörden hoffen, dass die Gerichtsverhandlungen der nächsten Woche abschreckende Wirkung haben werden, insbesondere da Weihnachten und Neujahr vor der Tür stehen.