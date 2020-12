Aufgepasst "Wangiri": ein "verpasster" Anruf aus dem Ausland, der Sie viel Geld kosten kann

Safe On Web, die Hotline der belgischen Regierung für verdächtige Telefonanrufe oder E-Mails, hat in den letzten Tagen viele Meldungen von Personen erhalten, die von einer ausländischen Nummer, insbesondere aus Syrien, angerufen wurden. Das Telefon klingelt nur kurz, dann bleibt es still, in der Hoffnung, dass Sie selbst zurückrufen. "Wangiri" heißt dieses kriminelle Phänomen.