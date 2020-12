Aufgrund der Coronakrise brechen Hochschul- und Uni-Studenten ihr Studium ab

Rian Snoeks (Foto, unten), ein Sprach- und Literaturstudent im ersten Jahr an der KU Leuven, hat ebenfalls beschlossen, das Studium abzubrechen. "In der Studentenbude befindet man sich ständig zwischen vier Wänden. Man kommt nirgendwo hin, wo man nicht sein sollte, denn das ist nicht erlaubt und es ist nicht sicher. Auf die Dauer wurde es geistig so schwer und anstrengend, dass ich keine Lust mehr hatte, etwas zu tun. Da beschloss ich, das Studium zu schmeißen. Nicht, weil ich die Kurse nicht mochte, sondern weil ich nicht mit meiner Gesundheit spielen wollte. Anhalten, Luft holen und mich selbst wiederfinden, das war notwendig. Wenn ich noch einen Monat weitergemacht hätte, wäre ich völlig zusammengebrochen. Das wollte ich nicht", sagt er.

"Wenn die Coronarkrise vorbei ist, werde ich mein Studium wieder aufnehmen", sagt Mohamed Akarouch. "Dann bin ich sicher, dass die Motivation wieder da sein wird. Denn dann bin ich nicht mehr allein auf diesen Laptop angewiesen und kann wieder Kontakt zu anderen Studenten aufnehmen. Rian Snoeks ist sich dessen noch nicht sicher. Vorerst will er sich auf seine Gesundheit und seine musikalische Karriere als Rapper konzentrieren.