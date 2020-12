Brüsseler Terroranschläge vom 22. März 2016: Gerichtsverfahren gegen 13 Angeklagte laufen an

Die Ereignisse des 22. März 2016 haben im kollektiven Gedächtnis aller Belgier tragische Spuren hinterlassen. Kurz vor 8 Uhr morgens explodierte eine Bombe in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens in Zaventem (Flämisch-Brabant). Etwa eine Stunde später gab es eine zweite Explosion, diesmal in einem U-Bahnzug, der an der U-Bahnstation Maalbeek hielt.

Drei der vier Selbstmordattentäter kamen bei den Anschlägen ums Leben. Der vierte Bombenleger, der sogenannte "Mann mit Hut", konnte fliehen. Neben ihm werden weitere 12 Personen beschuldigt, an den Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. 8 von ihnen werden in 32 Fällen des Mordes mit terroristischem Motiv beschuldigt. Ferner gibt es 687 Anklagen wegen versuchten Mordes mit terroristischem Motiv. Diese beziehen sich auf die Personen, die verletzt wurden oder sich einfach nur am Ort der beiden Anschläge aufhielten.