"Die Kunden fahren an ausgestellten Bäumen vorbei und wir legen ihren Liebling in den Kofferraum"

"Eigentlich wollten wir vergangenen Sommer ein Autokino bauen, in dem man mit seinem Auto auf dem Parkplatz einen Film sehen kann. Wegen der Coronakrise waren wir leider nicht in der Lage, unsere Idee zu verwirklichen", so Thomas Vernimmen. "Wir wollten die Idee nicht loslassen. Wir fingen an nachzudenken, und dank dieser Jahreszeit kamen wir auf die Idee eines Drive-In mit Weihnachtsbäumen".