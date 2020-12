Neue Bahnlinie über Mechelen: Langfristig mehr Züge nach Brüssel und zum Brüsseler Flughafen

Der neue Bahn-Bypass von Mechelen (Foto), in der Provinz Antwerpen, wird nächste Woche zum ersten Mal eingesetzt. Dies sei eine neue "strategische" Eisenbahnlinie, kündigte der Infrastrukturbetreiber der belgischen Bahn, Infrabel, am Montag an. Sie wird "die Mobilität von und nach Brüssel und dem Flughafen Zaventem weiter verbessern" und das, sobald der Bahnhof Mechelen vollständig renoviert ist.