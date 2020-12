Rückkehr aus roter Zone? Wieder Quarantäne-Pflicht ab 18/12: "Werden das auch kontrollieren"

In den letzten Monaten war das nicht mehr der Fall, und alles hing davon ab, welchesl Risiko ein belgischer Tourist im Ausland eingegangen war. Jeder, der nach mehr als 48 Stunden im Ausland zurückkehrte, war verpflichtet, ein Formular - das Passagier-Lokalisierungsformular - mit Fragen darüber auszufüllen, was genau er oder sie in dem Land getan hatte. Dann wurde automatisch festgestellt, ob jemand gefährdet war und ob eine Quarantäne notwendig war oder nicht.