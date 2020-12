Ab Ende 2023 mit dem Nachtzug von Brüssel nach Berlin? Pläne werden konkret

Belgien hat derzeit eine Nachtzugverbindung, Brüssel-Wien, die von der österreichischen Eisenbahngesellschaft ÖBB betrieben wird. Aufgrund der Coronakrise wurde die Verbindung jedoch vorerst unterbrochen. Es ist noch nicht klar, wann sie wieder aufgenommen wird.

Die Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahngesellschaften ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur angekündigten Wiederaufnahme des Trans Europe Express. Ziel ist es, Städte in ganz Europa mit einem Netz von Hochgeschwindigkeitszügen und Nachtzügen zu verbinden, ohne extrem hohe Investitionen in die Infrastruktur tätigen zu müssen. Das ursprüngliche Trans Europe Express Netzwerk wurde 1957 ins Leben gerufen. Aber die Luxuszüge, die hauptsächlich von Geschäftsleuten genutzt wurden, sind seit Mitte der 1980er Jahre aus dem Angebot verschwunden. Bis 2025 will die deutsche Regierung das Netzwerk wieder aufbauen.

Wenn es Europa gelingt, die Fahrpläne zu koordinieren, dann "kann die Bahn auch über weite Strecken interessanter werden und eine glaubwürdige und umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug darstellen", so der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer. Nach Angaben der Eisenbahngesellschaften können Nachtzüge dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen.