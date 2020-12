Brauerei AB InBev setzt erstmals Elektro-Lkw für Lieferungen ein

Auch Belgien hat heute eine Premiere. Die Brauerei AB InBev Stella Artois, Jupiler, Becks, etc.) ist das erste Unternehmen in Belgien, das Elektro-Lkw für Lieferungen einsetzt. Ein Supermarkt in Leuven (Flämisch-Brabant) war der erste, der heute Morgen seine Bierlieferungen per Elektro-LKW erhielt. Sobald das Gastgewerbe wiedereröffnet wird, will AB InBev die Kneipen in der Uni-Stadt Leuven (Löwen) und Brüssel mit den beiden soeben gekauften Elektro-Lkw beliefern.