Es steht schlecht um den Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht in Flandern

4.665 Schüler in 147 flämischen Schulen haben an dem Test teilgenommen, der vergangenes Jahr durchgeführt wurde und nicht von der Pandemie betroffen war. Die Ergebnisse sind schlecht. Flämische Schüler rutschten vom 11. auf den 17. Platz ab, was die Ergebnisse in Mathematik betrifft. In den Naturwissenschaften fiel Flandern im Vergleich zu vor vier Jahren von Platz 31 auf Platz 35 zurück.

Die flämischen Schülerinnen und Schüler schneiden in einfacher Arithmetik einschließlich Bruchrechnung und Problemsortierung schlecht ab. In den Naturwissenschaften sind es vor allem die Ergebnisse in Geographie, die schlecht sind. Asiatische Länder, Singapur, Südkorea, Taiwan, Japan und Russland liegen in Mathematik und Naturwissenschaften an der Spitze. Die Leistung Flanderns ist ähnlich wie die der Niederlande und der USA. Mit unserem 35. Platz in den Naturwissenschaften liegen wir zwischen Portugal und Kasachstan. Polen und Bulgarien übertreffen uns bei weitem. Nur Frankreich und Malta schneiden in Europa schlechter ab.