Gemälde des Antwerpener Barockmalers Jacob Jordaens im Rathaus von Sint-Gillis entdeckt

Das Gemälde des Antwerpener Barockmeisters Jacob Jordaens (* 19. Mai 1593 in Antwerpen; † 18. Oktober 1678 ebenda)wurde 2019 eher zufällig im Rathaus der Brüsseler Stadtgemeinde Sint Gillis (Saint-Gilles). Es wurde als die älteste bekannte Version des Themas "Die Heilige Familie" beglaubigt, wie die Königlichen Museen für Schöne Künste Belgiens am Dienstag in einer Pressemitteilung mitteilten. Das Werk, das fast 60 Jahre lang im Büro des Stadtrats für Stadtplanung schlummerte, galt lange Zeit als einfache Kopie.

"Die Heilige Familie" wurde von Jordaens in drei weiteren Gemälden dargestellt, die im renommierten Metropolitan Museum in New York, in der Eremitage in St. Petersburg und in der Alten Pinakothek in München aufbewahrt werden.

Die kostbare bemalte Tafel konnte dank der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Königlichen Institut für künstlerisches Erbe, den Königlichen Museen für Schöne Künste Belgiens und den internationalen Experten des Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project nach mehr als einem Jahr umfangreicher Forschung mit Sicherheit Jacob Jordaens um 1617-1618 zugeschrieben werden.

Das Rathaus von Saint-Gilles beherbergt Hunderte von Kunstwerken. Viele von ihnen wurden von dem Maler und Kunstsammler Léopold Speeckaert gestiftet. Nach seinem Tod im Jahr 1915 schenkte er seine gesamte Sammlung der Gemeinde, aber bis 2019 hätte niemand gedacht, dass ein solcher Schatz im Rathaus hing. (Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)