Jetzt hat auch Belgien seinen mysteriösen Metall-Monolithen: In einem Kartoffelacker

Die mysteriösen Metallmonolithen sind in den letzten Wochen in verschiedenen Teilen der Welt aufgetaucht und wieder verschwunden. Obwohl es einige Unterschiede gibt, haben diese Metallmonolithen die gleiche dreieckige Form und die gleichen Proportionen. Die fünf rechten Prismen mit dreieckiger Grundfläche erschienen nacheinander am 18. November in einer Wüste in Utah, am 1. Dezember in der Nähe der Stadt Piatra-Neamt in Rumänien, am 2. Dezember zwischen San Francisco und Los Angeles, Kalifornien, am 5. Dezember auf der Isle of Wight in Südengland und am 6. Dezember auf einem Moor in den nördlichen Niederlanden. Gerätselt wird, ob es sich um ein Tribut an den Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum" handelt, in dem ein ähnliches Objekt eine Rolle spielt? Oder um eine Kunstaktion?

Jedes Mal erschien und verschwand die Stele genauso geheimnisumwittert und plötzlich, wie sie aufgetaucht war. Nur in den Vereinigten Staaten wurden vier Männer gefilmt, als sie das Objekt zerlegten und wegbrachten.