Hausärzte wollen, dass Kranke bei Corona-Symptomen schneller anrufen

Der Hausarztverband Domus Medica richtet einen Appell an alle, bei Corona-Symptomen so schnell wie möglich den Hausarzt zu kontaktieren. Nach Angaben des Verbands würden viele Patienten zu lange warten, bevor sie ihren Hausarzt kontaktieren. “Um die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie aufheben zu können, ist das Testen und Tracing von Corona-Infizierten ausschlaggebend”, so Verbandsvorsitzender Roel Van Giel.