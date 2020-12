Mexikaner werden zwecks Herstellung von Crystal Meth nach Belgien eingeflogen

Das erste Crystal-Meth-Labor in Belgien wurde laut Knack Anfang 2018 in der Gemeinde Vorselaar bei Antwerpen entdeckt. “Aber auch in Limburg wurden bereits mehrere Crystal-Meth-Labore aufgedeckt, insbesondere in der Grenzregion", so Clerix.

Meistens gibt es Verbindungen in die Niederlande. Dort wurden 2020 bereits 32 Labore entdeckt. Das letzte war vor knapp zehn Tagen in Westdorpe, nur wenige Kilometer von der belgischen Grenze, ausgehoben worden. Auch dort nahmen die Ermittler mehrere Mexikaner fest.

Insgesamt sind 19 Mexikaner in den letzten zwei Jahren in Belgien und den Niederlanden aufgegriffen worden, die an der Herstellung von Crystal Meth beteiligt gewesen sein sollen, so der Knack-Journalist.