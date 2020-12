Virologe Van Gucht über Corona-Zahlen: Die Leute sind mehr unterwegs, Infektionen werden steigen

Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle ist die Zahl der Infektionen in Flandern leicht angestiegen (Grafik oben). In den Provinzen Ostflandern (-1 Prozent) und Limburg (-11 Prozent) sinken die Zahlen noch, aber in Antwerpen, Flämisch-Brabant (je +3 Prozent) und vor allem Westflandern (+10 Prozent) steigen die Corona-Neuinfektionen wieder an.

Auffallend: Brüssel verzeichnet einen Rückgang von 19 Prozent. Deutlich rückläufig sind die Zahlen auch in den wallonischen Provinzen Lüttich, Namur und Hennegau.