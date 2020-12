Arbeitsaufsicht will Homeoffice-Pflicht verstärkt kontrollieren

Der belgische Beschäftigungsminister Pierre-Yves Dermagne (PS) hat die Arbeitsaufsichtsbehörde am Mittwoch gebeten, die Homeoffice-Pflicht in den Betrieben verstärkt zu kontrollieren. Das hat der zuständige Beamte im Beschäftigungsressort, Geert De Poorter, am Donnerstagmorgen gegenüber im Vrt-Radio gesagt: "Indirekte Parameter verraten uns, dass die Leute im Moment weniger Fernarbeit verrichten. Es gibt mehr Staus auf den Straßen, die Zahl der Pendler steigt wieder.“ Die Arbeitsaufsicht will die Homeoffice-Pflicht jetzt strenger überprüfen.

Seit dem 19. Oktober ist Telearbeit wieder Pflicht. Wer trotzdem im Betrieb ist, muss eine Bescheinigung vorlegen können, dass er dort wirklich gebraucht wird. Der Arbeitgeber muss dies begründen können. Wer von zu Hause arbeiten kann, sollte dies tun dürfen.