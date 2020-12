Corona-Zahlen stabilisieren, nehmen in Flandern, außer in Limburg, aber auch wieder zu

Vom 3. bis 9. Dezember wurden im Schnitt 186 Patienten pro Tag mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein leichter Rückgang von 7 Prozent: In der Woche vom 26. November bis 2. Dezember) waren im Schnitt und pro Tag 199 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Mittwoch, dem 9. Dezember waren 180 Corona-Patienten eingewiesen worden. 283 Patienten durften das Krankenhaus verlassen.

Zurzeit werden 3.016 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt. 662 von ihnen liegen auf der Intensivstation. 444 Patienten müssen künstlich beatmet werden.

In der Woche vom 30. November bis 6. Dezember starben im Schnitt und pro Tag 97 Menschen mit oder an einer Corona-Virusinfektion. Das sind 22 Prozent weniger Todesfälle als in der Woche zuvor. Zwischen dem 23. und 29. November waren im Schnitt pro Tag 124 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Zwischen dem 30. November und dem 6. Dezember wurden im Schnitt 2.163 Neuinfektionen pro Tag bestätigt. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Zwischen dem 30. November und dem 6. Dezember wurden durchschnittlich 29.900 Tests pro Tag durchgeführt. Die Positivitätsrate* (die Anzahl der positiven Tests bei der Gesamtzahl der Tests) beträgt jetzt 8,7 Prozent.