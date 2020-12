Flandern einigt sich auf “Beton-Stopp”

Die drei Mehrheitsparteien in Flandern (N-VA, CD&V, Open Vld) haben sich am Mittwoch auf ein Dekret geeinigt, das die weitere Bebauung des öffentlichen Raums in Flandern bis 2040 stoppen soll. Gleichzeitig wird ein neues Dekret 12.000 Hektar als Wohnreservezone festlegen, in der bis 2040 nicht mehr gebaut werden darf. Dank der Einigung wissen Grundbesitzer jetzt auch, was ihnen als Entschädigung zusteht, wenn eine Bauparzelle in eine Zone fällt, die nicht mehr bebaut werden darf.