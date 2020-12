Grundwasserexperte bestätigt: "Duvel wird mit demselben Wasser wie Corona-Impfstoff hergestellt.”

Die Brauerei Moortgat verwendet für ihren Duvel das gleiche Grundwasser wie das Pharmaunternehmen Pfizer für seinen Corona-Impfstoff. Das hat Marijke Huysmans herausgefunden, Hydrologin an der KU Leuven und an der Vrije Universiteit Brussel. "Beide haben eine Lizenz zum Abpumpen von Grundwasser aus der gleichen Grundwasserschicht", erklärte dem regionalen Radiosender Radio 2 Antwerpen. Die Brauerei und der Arzneimittelhersteller sind in Puurs ansässig.