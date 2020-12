Strenge Handhabung der Corona-Vorschriften zum Jahresende an der Küste und in Brügge

Decaluwé will die Kontrollen verschärfen und während der Feiertage streng überwachen. Um sich auf eine gemeinsame Kontrollstrategie zu einigen, will der Gouverneur die Bundespolizei, alle Polizeichefs und Staatsanwälte von Westflandern zusammenrufen.

"Die Zahlen in Westflandern entwickeln sich in die falsche Richtung. Auch die Reproduktionsrate des Virus (die Zahl der Menschen, die im Schnitt von einer einzigen Person infiziert werden können) ist höher als im Rest des Landes. Die Regeln müssen wirklich befolgt werden”, betonte der Provinzgouverneur, der bei Verstößen kein Auge zudrücken will: “Nur so können wir eine dritte Welle vermeiden.”