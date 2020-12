Vier Zugreisende nutzen Sprechanlage, um antisemitische Ansagen zu verbreiten

Die Belgische Eisenbahn (NMBS/SNCB) hat am Donnerstag eine Untersuchung eingeleitet, nachdem antisemitische Ansagen über die Sprechanlage in einem Zug gemacht worden waren. Vier Personen hatten sich am Mittwoch Zugang zu der Anlage auf der Strecke zwischen Antwerpen und Mechelen verschafft.