Europakolleg schließt die Gemeinschaftsbereiche seiner Wohnheime nach Lockdownpartys

Das Europakolleg (offiziell College of Europe oder Collège d'Europe, inoffiziell auch niederländisch Europacollege) in Brügge hat angekündigt, dass es die Gemeinschaftsbereiche seiner Wohnheime schließt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Studenten der Hochschule am vergangenen Wochenende schon wieder zwei Lockdownpartys in ihren Wohnheimen veranstaltet hatten. Es war nicht das erste Mal, dass Studenten des Kollegs dabei erwischt wurden, die Corona-Regeln zu missachten.