Im Tierpark von Planckendael, in Mechelen, kam ein Bonobo-Baby zur Welt

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wurde in Planckendael ein Bonobo-Baby (Foto) geboren, teilte der Tierpark von Mechelen am Freitag mit. Der kleine Vyombo wird der 19. Bonobo der Gruppe, die nun aus 12 Weibchen und sieben Männchen besteht. Damit ist diese Bonobo-Gruppe die zweitgrößte in Europa. "In freier Wildbahn leben diese Menschenaffen in großen sozialen Gruppen. Wir versuchen, dies so gut wie möglich zu reproduzieren", sagt Amanda Wielemans vom Planckendael Zoo.