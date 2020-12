Teuerste Frittenbude Belgiens steht am historischen Marktplatz in Brügge

Der Unternehmer Ghan Shyam Kafle legte 180.000 Euro auf den Tisch, um eine der beiden Pommesbuden auf dem Marktplatz in Brügge zu übernehmen. Die Holzbude ist weniger als 8 Quadratmetern groß und maximal 2 Personen können in ihr gemeinsam arbeiten. Darüber hinaus zahlt er die Standgebühr von 125.000 Euro pro Jahr. Dies ist bei den beiden Buden, die am Brügger Glockenturm Fritten verkaufen, schon seit einigen Jahren der Fall.

In Nicht-Coronazeiten ist der Markt ein Ort, den täglich viele tausende Touristen besuchen. Aber jetzt ist, und das schon seit März pandemiebedingt, in Brügge niemand mehr zu sehen. "Es sind im Moment schwierige Zeiten", sagt Kafle. "Nur an den Wochenenden haben wir mehr Kunden, dank der Wiedereröffnung der Geschäfte. Aber wir denken schon an die Zukunft: Die Touristen werden zurückkehren".