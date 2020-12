Wieder neue Bilder vom Luchs im belgischen Semois-Tal aufgetaucht

Es war Billy Herman, Geschäftsführer von Starling Naturreisen, der es schaffte, ein weiteres Bild von einem Luchs im Semois-Tal zu machen. Er ist ein leidenschaftlicher Wildtierbeobachter und ließ unbemannte Wildtierkameras in der Gegend installieren.

Als er vor ein paar Tagen seine Wildkameras überprüfte, fand er unter Tausenden von Bildern von Waschbären, Rotwild, Füchsen, Wildschweinen und anderen Wildtieren auch einige Bilder eines europäischen Luchses.

Natürlich hingen die Kameras nicht einfach so im Semois-Tal (südliche Ardennen, in der Nähe von Arlon in der belgischen Provinz Luxemburg), sondern wurden dort in der Hoffnung aufgestellt, mehr über das Territorium des Luchses herauszufinden, der bereits im August ein erstes Mal fotografiert worden war. Herauszufinden galt, ob das Tier dort ganz alleine lebt, oder ob es noch mehr dieser Tiere im Semois-Tal gäbe.