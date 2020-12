Flandern stellt 5 Millionen Euro bereit, um Betrug von Mietern von Sozialwohnungen aufzudecken

Die Mittel sollen die Sozialwohnungsbaugesellschaften finanziell und logistisch bei den Ermittlungen unterstützen. Stets häufiger fallen die Gerichtsurteile zugunsten der Kläger aus und werden Sozialwohnungen an Bürger "zurückgegeben", die schon lange auf einer Warteliste stehen.



Das erste wichtige und lang erwartete Urteil in Berufung bestätigte die Verurteilung eines Antwerpener Sozialwohnungsmieters, der vier Wohnungen in der Türkei besaß.

Das Ehepaar war in erster Instanz vor dem Friedensrichter verurteilt worden. In der Türkei besitzt es vier Wohnungen und ist Miteigentümer von 16 Grundstücken. Die Sozialwohnungsmieter gingen in Berufung. Aber das Berufungsgericht bestätigte das erste Urteil. Das Ehepaar muss 13.000 Euro unrechtmäßig bezogener Sozialleistungen zurückzahlen. Es verliert auch seine Sozialwohnung. Die Kosten der Untersuchung, in der ersten Instanz für die Mieter, müssen in der Berufungsinstanz von der Wohnungsgesellschaft getragen werden. Es ist die erste wichtige Entscheidung in der Berufung.