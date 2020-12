Light House taucht die Villa Empain in Brüssel in Licht und Farbe

Nach der aufwendigen Restaurierung dient die Villa Empain heute als Ausstellungsort. In diesen dunklen Tagen und noch bis zum 18. April erhellt die Ausstellung The Light House nicht nur das Gebäude, sondern auch die breite und von anderen Residenzen gesäumte Avenue. 19 Künstler aus dem In- und Ausland haben die hohen Räume der Villa Empain mit ihren Licht- und Farbinstallationen eingenommen.