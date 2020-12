Lockerung für religiöse Feiern: wieder bis zu 15 Personen zugelassen

Aufgrund der Lockerung der Corona-Maßnahmen für religiöse Tätigkeiten können bis zu 15 Personen an Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigungen und Einäscherungen teilnehmen. Selbstverständlich gelten dann die Hygiene- und Abstandsregeln in Corona-Zeiten. Ausnahmen an Heiligabend oder am Weihnachtstag sind nicht vorgesehen.

Jüdische Vereinigungen hatten gegen das Verbot von Gottesdiensten beim Staatsrat protestiert. Das höchste Rechtsorgan des Landes hatte entschieden, dass die Corona-Maßnahme das Recht auf Religionsfreiheit verletzt.