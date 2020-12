Justizminister Van Quickenborne: Lockdown-Partygängern soll sofort der Prozess gemacht werden

In Antwerpen traf die Polizei 18 Frauen in einem Café an, dessen Fenster und Türen zuvor verhängt worden waren. Dort fand eine Hochzeitsfeier statt. Auch an anderen Orten in Antwerpen wurden Feiern stillgelegt. In Deurne flüchteten die erwischten Gäste aufs Dach, wo die Fluchtversuche von der Polizei beobachtet wurden.