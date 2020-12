Neuer Fahrplan der belgischen Bahn sieht 400 zusätzliche Züge pro Woche vor

Der Fahrplan der NMBS/SNCB wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember aktualisiert. Meistens handelt es sich nur um kleinere Änderungen, aber um die drei Jahre wird der Fahrplan gründlich erneuert.

Die Änderungen werden in verschiedenen Phasen eingeführt. Bis 2023 sollen 1.000 zusätzliche Züge pro Woche verkehren, davon etwa 200 allein an den Wochenenden.

Ab sofort fährt werktags ein IC-Zug zwischen Kortrijk und Schaarbeek in Brüssel. Auch zwischen Brüssel und Leuven fahren zusätzliche Züge während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit.

Darüber hinaus wird in Anderlecht (am Bergensesteenweg, in der Nähe des Ceria-Campus) ein neuer Bahnhof eröffnet. An den Samstagen werden zusätzliche Spätzüge von und nach Gent-Sint-Pieters eingesetzt.



Wenn alle in einer späteren Phase geplanten Erweiterungen umgesetzt sind, legen alle Züge zusammen jährlich 3,77 Millionen Kilometer mehr zurück als im vorigen Fahrplan möglich war. Die NMBS/SNCB erhöht damit ihr Zugangebot um 4,7 Prozent.