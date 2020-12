Polizei beendet Lockdownparty mit mehr als 100 Gästen in Laken

In der Brüsseler Gemeinde Laken hat die Polizei am Samstagabend eine Lockdownparty mit über 100 Personen stillgelegt. Die Party mit Diskothek, Shishabar und Alkohol fand in einem Loft statt. Die Polizei beschlagnahmte auch Hunderte Lachgaskapseln. Anwohner hatten die Polizei wegen Lärmbelästigung gerufen.