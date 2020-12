Ab dem 19. Dezember gilt an der belgischen Nordseeküste wieder eine Maskenpflicht

Der Gouverneur der Provinz Westflandern, Carl Decaluwé, gab am Montag bekannt, dass an den Stränden und Flaniermeilen an der belgischen Nordseeküste ab dem 19. Dezember wieder eine allgemeine Mund- und Nasenschutzmaskenpflicht gilt. Der Gouverneur sprach diese Maßnahme gemeinsam mit den Bürgermeistern der Küstenbadeorte ab.