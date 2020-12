Corona in Belgien: Die Werte stagnieren weiter - Exitstrategie setzt auch auf Schnelltests

Im Zeitraum 7. bis 13. Dezember wurden täglich etwa 185 neue Coronapatienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist auf Wochenbasis ein Rückgang um 2 %. Insgesamt liegen derzeit 2.832 Coronapatienten in Krankenhäusern, von denen 617 intensiv behandelt werden müssen. Davon wiederum liegen 396 an Beatmungsgeräten.

Die durchschnittliche Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle weist weiter nach unten und lag in der Woche 4. bis 10. Dezember bei täglich etwa 90 Fällen - 19 % weniger als in der Vorwoche.

Im gleichen Zeitraum wurden pro Tag rund 2.231 neue Infizierungen mit dem Coronavirus gemeldet - 3 % mehr als in der Woche davor. Hier ist die Feststellung wichtig, dass in der Woche 4. bis 10. Dezember täglich durchschnittlich 31.900 Coronatests durchgeführt wurden - etwas mehr Tests als davor, von denen sich 8,2 % als positiv erwiesen, was einem ganz leichten Rückgang entspricht.

Teststrategie, die auf Schnelltests setzt

In dieser Woche beginnt in 14 hausärztlichen Praxen und in 6 Testzentren eine Testphase, die auf Schnelltests setzt. Patienten mit Corona-Symptomen, die diese in einem Zeitraum von weniger als 5 Tagen spüren, bzw. die seit 5 Tagen in dieser Hinsicht ein Krankheitsgefühl aufweisen, werden dort sofort getestet und erhalten ihr Resultat bereits nach einer Viertelstunde. Ziel ist, dieses Schnelltest-System in Belgien breitgefächert anzuwenden.

Dr. Roel Van Giel vom Hausärzteverband Domus Medica sind Schnelltests in nächster Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Exit-Strategie in Belgien: „Damit wollen wir eine dritte Welle verhindern. Diese Schnelltests werden bei Patienten angewendet, die Symptome zeigen. Für diese Gruppe sind diese Tests sehr verlässlich. Da gibt es keine Diskussion zu.

Mit diesem System soll dank der schnellen Resultate die Herangehensweise an die Exitstrategie rasch angepasst werden können, so Van Giel: „Ist jemand positiv, kann er sofort in Quarantäne gehen und kann das Kontakt-Tracing anlaufen. Ist der Test negativ, liegen andere Krankheitsursachen vor.“