Verdächtige Explosionen im Antwerpener Distrikt Hoboken - Polizei ermittelt

In der Hollebeekstraat in Hoboken sind am Sonntagabend gegen 22 Uhr zwei Sprengkörper explodiert. Dabei wurden die Fassade eines Wohnhauses und mehrere in der Nähe parkende Autos zum Teil erheblich beschädigt. Feuerwehr und Polizei untersuchen derzeit mit Hilfe des Kampfmittel-Räumdienstes der belgischen Armee (DOVO), ob es sich bei den explodierenden Objekten um schwere Feuerwerkskörper, um Sprengstoff oder um Granaten handeln könnte.