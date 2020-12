Virologen weisen bei der Corona-Entwicklung auf regionale Unterschiede hin

Der Virologe Steven Van Gucht (Foto oben), der Leiter der staatlichen Gesundheitsbehörde Sciensano, beleuchtete dieses Thema für den Krankenhausbereich: „Wenn die durchschnittliche Zahl der Krankenhausaufnahmen (-2 % (Red.)) weiter stagniert und stillsteht dann erwarten wir auch bald eine Stagnierung der Patientenzahlen sowohl in den allgemeinen Abteilungen, als auch auf den Intensivstationen.“

Zu beobachten sei auch, so Van Gucht, dass die Zahlen der neuen Ansteckungen mit Covid-19 in Flandern eher steigen (+8 %), während sie in der Wallonie und in der Brüsseler Region weiter nach unten gehen würden, wenn auch etwas langsamer. Auffällig sind die Provinzen Ost- und Westflandern, wo sich der Anstieg der Neu-Infizierungen bei +10 % bewegt. Und, so der Virologe weiter, seien hier hauptsächlich Kinder und Personen zwischen 20 und 40 Jahren betroffen - also eher der aktive Teil der Bevölkerung.